¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÈ¬Â¼ÎÝ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Ï¥¥ã¥ó¥×2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë1Æü¡¢¿³È½°÷¤òÆþ¤ì¤¿»î¹ç·Á¼°¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£È¬Â¼¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥É¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î¤Ë41ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂç¹õÃì¤ÎL¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò¿µ½Å¤ËÄ´À°¤µ¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ç¥£¥¯´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤ËÎÏÉé¤±¤»¤º¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó¡ÊL¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ë¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤ÏËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë²¼¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£