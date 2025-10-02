芸能事務所TAP（旧オフィス北野）代表でタレントのつまみ枝豆（67）と妻でタレントの江口ともみ（57）がそれぞれ、2日までにインスタグラムを更新。枝豆の母の葬儀を終えたことを報告した。

枝豆は「母が亡くなったInstagramにこんなに大勢の人たちからいいねと多くのコメントをいただき、本当にありがとう」と、ファンに感謝。「母親を亡くした喪失感はこんなにも凄かったのかと思うほど落ち込みましたが、みなさんのコメントで本当に救われました」とつづった。

また「今でも癒えないショックがありますが、いつまでもこんなことではおふくろも安心して向こうへ行けないでしょう」と気丈に記すと「明日からは通常通りの仕事に戻ります」「オヤジは頑張ります」と決意を込めた。

葬儀の写真もアップ。「写真は葬儀を行なったお寺、地元の『弘道寺』さん。と、子供、孫、ひ孫の一族」と紹介し、「みなさんありがとうございました」とお礼を記した。

江口も自身のアカウントで、枝豆と笑顔のツーショット写真をアップし「この度は沢山のお悔やみメッセージをありがとうございました」と感謝。「今朝雨の降る中、親族と葬儀告別式を終え無事義母を送る事が出来ました」とつづった。

「悲しみの雨ではありましたが、荼毘に伏したのちは明るい陽射しが義母を包んでくれました」と回想。「お通夜にもご近所の方は勿論、遠方より駆けつけて下さいました方もいらして、親族だけとの事でしたが、お心を寄せて下さった皆様に感謝申し上げます」と記した。

枝豆の様子についても記載。江口は「お母さんを失いとっても寂しくてしょうがないとおさんには、私、かあさんがこれからはお母さんの分も支えていけたらと思っています」と書き込むと「本当に全国よりお心を寄せて下さった皆様ありがとうございました」とあらためて、お礼をのべた。

ハッシュタグには「#ありがとうございました#感謝#義母の分も頑張るぞ#母は偉大」と添えた。

枝豆は29日にインスタグラムで母の訃報を公表。「母の肩を抱いて笑顔を見せたツーショットをアップし「いっぱい苦労をかけた母 子供のために生きた母 最愛の母が親父と兄貴のいる天国に行きました」と報告した。また「親孝行、したい時には親はなく 本当に親不孝な息子 本当にわがままな息子でした」とつづった上で「あなたが産んでくれたおかげでこんなにも幸せな人生を送ることが出来てます。言葉では表せないほどの愛情をもらいました」と感謝。「もう少し・・・そばにいてあげられたら良かったなぁ」と悔やみ、「母さん、本当にありがとう そして、おつかれさまでした」とメッセージを送っていた。