地方行政に詳しい法政大学大学院の白鳥浩教授が2日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員の既婚男性と複数回ラブホテルで面会していた問題で同日に行った市議への2度目の説明について、私見を述べた。

キャスターの宮根誠司は「今回のいわゆる再説明、議員の方へのですね、それも、冒頭のみ、報道陣が入れた」と、市議への再説明の様子が非公開となったことを説明。さらに「先ほどの囲みの会見でも、2分だけ市長がしゃべってマスコミの質問には答えない。その代わり、富田議長が伝聞の形でしゃべる」と、市議への説明後の小川市長の対応が、短時間で、質問にも答えず終わったことに触れた。また、前橋市議会の富田公隆議長が取材に応じ、小川市長の釈明の様子を語った様子も伝えた。

この状況について意見を聞かれた白鳥氏は「市長は一応、自分の言葉で、短いですけれど話してはいるんですけど、もう少し、マスコミに対して対応する必要があるのではないか」と指摘。「つまりマスコミの向こうに市民がいるわけですから、市民に語りかける態度、というのを見せる必要があるのではないか、と思います」と語った。