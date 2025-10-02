阿部寛、外出時にマスクするようになったきっかけは“見知らぬ女性から膝カックン”
俳優の阿部寛（61歳）が、10月1日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。外出時には常にマスクをしているが、“マスクをするようになったきっかけ”について語った。
阿部は今回、主演映画「俺ではない炎上」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。映画で共演したなにわ男子・長尾謙杜（23歳）から「街でバレやすいと思うですけど、変装しますか？」との質問が寄せられる。
これに阿部は「僕、マスクしてますね。常に」と回答。「（マスクをしても）もう完全にバレてるんですよ。バレてるけど、ほっといてくれる」という。
また、マスクをするようになったきっかけがあるそうで、「以前、六本木の交差点でマスクしないで立っていたときに、女性の方が“膝カックン”やってきたんですよ。それで笑いながら行ったりとか、そういうのが2回くらいあったんですよ。これマスクしなきゃダメだなと思って（笑）」と語った。
