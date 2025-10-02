株式会社ClaN Entertainmentは、SHIBUYA TSUTAYA 6階IP書店で、『都市伝説解体センター』のPOP UP SHOPを11月21日から12月11日までの期間限定で開催する。

本ショップではイラストレーターYuki Hanafusa氏とのコラボが実現。廻屋渉・福来あざみ・ジャミンの3キャラクターを、SHIBUYA TSUTAYAを背景にした新規描き下ろしイラストで表現した。

Yuki Hanafusa氏はゲームや映像作品の衣装・キャラクターデザインで知られ、映画「ONEPIECE FILM RED」やアプリゲーム「アイドリッシュセブン」の衣装デザイン協力などの実績を持つ。

開催に合わせて、新規描き下ろしイラストを活用した新グッズが登場。Tシャツ、ロングTシャツ、フーディなどのアパレルを中心に、雑貨など多彩なアイテムを販売予定だ。

『都市伝説解体センター』は、怪異や呪物、異界の調査・解体を行う「都市伝説解体センター」を舞台に、主人公・福来あざみとセンター長・廻屋渉が依頼を解決していくミステリーアドベンチャーゲーム。「日本ゲーム大賞2025」では優秀賞を受賞し、現在は受賞記念キャンペーンとして、全プラットフォームで20％OFFにて販売中だ。

■セール期間

PlayStation5：2025年9月24日AM0時〜10月8日23時59分

Nintendo Switch、Steam：2025年9月30日AM2時〜10月7日AM2時

Steamで20％ OFF：都市伝説解体センター：



都市伝説解体センター 公式サイト：

http://umdc.shueisha-games.com/

(c)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)