お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が1日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。番組が放送開始から10年を迎えたことを報告した。

イモトは「10月が始まりました。ということで『イモトアヤコのすっぴんしゃん』、10年目突入しました！」と報告。「おめでとう私、そしてありがとうリスナーのみなさん。みなさんのおかげで10年目に突入できました」とコメント。

続けて「丸9年やったわけですよね、まさかこんなに続くとはっていうのは自分でも思っていますけど、リスナーさんあってのことですよね」とした上で、「ちょうどそのとき当時30歳でラジオやりたいなというふうに思っていたらこの番組が決まって…」と話した。

さらに「10年目がスタートした『イモトアヤコのすっぴんしゃん』なんですが、今年4月から9局でネットするようになりました。そしてですねこの10月から2局入れ替わりがありまして、新しくネットがスタートするのが香川県、岡山県の『RNC西日本放送』、岩手県の『IBC岩手放送』でございます。香川と岡山と岩手の皆さん、どうもどうも、初めましてかな？イモトアヤコでございます、よろしくお願いします」と伝えた。