日本サッカー協会は２日、都内で会見を開き、国際親善試合でＦＩＦＡランキング３７位のパラグアイ（１０日、パナスタ）、同６位ブラジル（１４日、味スタ）と対戦する日本代表メンバー２７人を発表した。先月のメキシコ戦での負傷の影響が心配されたＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）はメンバー入り。一方で、先月末、所属クラブでの試合を欠場していたＭＦ三笘薫（ブライトン）が選外となった。

メキシコ、米国と対戦した９月の米国遠征では１分１敗、無得点に終わるなど課題を残した森保ジャパン。南米の強豪相手に結果も求めていきたいところだ。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）、大迫敬介（広島）、早川友基（鹿島）

▽ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▽ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（ＮＥＣナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（Ｅフランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（レアル・ソシエダード）、斎藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）