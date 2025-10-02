Image : Xiaomi｜Qualcommのチップを搭載しWi-Fi接続に対応したXiaomi Buds 5 Pro

自宅で、ワイヤレスイヤホンで音楽を聞いていたり、オンライン会議に出ていたりするとき、音声はそのままに、でもちょっとスマホやPCの前を離れたいときってありますよね。でも離れるとBluetoothが切れてしまうのは不便、でもこれは当たり前のことだと思っていましたよね？

そんな不便な常識を覆そうと、Qualcommのオーディオエンジニアたちは、オーディオソースから離れたときに、シームレスにWiFiに切り替える仕組みを開発することで解決しようとしています。この技術が普及すれば、「AirPodsでお気に入りの音楽を聴くのに、近くに他のデバイスすら必要なくなる」未来がやってくるかもしれません。

自動的にBluetoothからWi-Fiに切り替える「XPAN」

この技術はマニアックな用途かもしれませんが、近い将来、多くの次世代のワイヤレスイヤホンに搭載される可能性があります。この機能は「XPAN（Expanded Personal Area Network）」と呼ばれ、今回、ハワイで開かれた「Snapdragon Summer」イベントで実際に試すことができました。Qualcommが用意した特定機種名のないリファレンス用のワイヤレスイヤホンでテストしました。この機能は、イヤホンはスマートフォンと連携し、端末がBluetooth圏内にあるかどうかを検知し、もし離れ始めると、自動的にWi-Fi接続に切り替わります。ワイヤレスイヤホン自体にWi-Fiアンテナが搭載されていますが、ケースもイヤホン本体も、これまで使ってきたものと大きく見た目は変わりません。スマートフォンから約9メートル離れてみましたが、音楽がブツブツ切れることがありませんでした。スマホ画面上から、P2P（ピア・ツー・ピア）接続から、さまざまな接続方式へと切り替わる様子が確認できました。理論上、Bluetooth 5.3の接続範囲はだいたい約10メートルで、部屋の端から端まで歩く程度では接続は途切れませんが、壁や人混みなどが間に入ると、その信号が遮られてしまいます。 それに対してXPANは、その通信範囲を、Wi-Fiが届くところすべてにまで拡張してくれるというものです。

理論上は世界中のどこからでもデバイスの音を聴けるようになる

Image : Kyle Barr - Gizmodo US

当面は、この技術を搭載したワイヤレスイヤホンはローカルWi-Fiに限定されると思いますが、理論上はWi-Fiアクセスポイントを通じて「世界中のどこからでも」デバイスの音を聴けるようになる可能性があります。

Qualcommのコネクティビティ部門ゼネラルマネージャーであるDino Bekis氏は、Q&Aセッションのなかで、「Bluetoothと比較しても、Wi-Fi接続でのレイテンシーの問題はない」と回答しました。 現代のワイヤレスイヤホンは、すでに高ビットレートのロスレスオーディオをストリーミングしても遅延をかなり抑えられています。Wi-Fiネットワークは、ロスレスに必要な96kHzの速度を処理できるはず。また、Wi-Fi 6を使っていようが、最新のWi-Fi 7を使っていようがあまり変わりません。

また、Bekis氏は「現時点でXPANは96kHz／24ビットに対応していますが、真のロスレスを実現するために、192kHzへと進化していくと私たちは見ています」と述べました。

過去2年間、QualcommはS7およびS7 ProチップでWi-Fiオーディオ接続を手掛けてきていて、今年前半にはS7 Proチップを搭載しXPANに対応した初めてのワイヤレスイヤホンとしてXiaomi Buds 5 Proがリリースされています。Bekis氏は「現行の、もしくは将来のS7チップを搭載したワイヤレスイヤホンが間もな登場する」とも述べています。

ワイヤレスイヤホンは今のスマートフォンと同じくらい「常時接続されている存在」になっていくのでしょうか。

スマホ不要で音楽が聴けるイヤホンがでると良いな

スマートフォンを介さずにワイヤレスイヤホンやヘッドホンから直接SpotifyやApple Musicに接続できる未来がくるかもしれません。音楽をコントロールできる、スクリーンつきのワイヤレスイヤホンケースが出てきたら嬉しいですね。昔のiPodのような「音楽専用デバイス」が復活するとしたら、Wi-Fi対応のワイヤレスイヤホンがその鍵を握るかも？