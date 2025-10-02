¸ª¤ËÊú¤¤¤Æ¡¢½Ä¤ËÊú¤¤¤Æ¡Ä¼Â¤Ï´í¸±¡ª¡¡½Ã°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢Àµ¤·¤¤¸¤¤Î¤À¤Ã¤³¡ÖÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡×
°¦¸¤¤ò¤À¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖNG¤À¤Ã¤³¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤¿¤«¤¯¤é¿·»º¶È¡Ö¥Ø゚¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@petstyle_takakura¡Ë¤¬²òÀâ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸¤¤ÎNG¤À¤Ã¤³¡õÀµ¤·¤¤¤À¤Ã¤³
NG¤À¤Ã¤³¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¡Ä
½Ã°å»Õ¤ÎÌÐÌÚÀé·ÃÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤ä¥³¡¼¥®¡¼¤Ê¤É¡ÖÆ¹Ä¹¡×¤Î»Ò¡¢¥Ñ¥°¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¡Öµ¤Æ»¤¬¶¹¤¤¡×»Ò¤ÏÍ×Ãí°Õ¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ë¥¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸í¤Ã¤¿Êú¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
´Ö°ã¤Ã¤¿Êú¤Ã¤³¤Î»ÅÊý¤ÇÇØ¹ü¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÇØ¹ü¤Ë¤¢¤ëÄÇ´ÖÈÄ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÔ¿ñ¿À·Ð¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡Ê¡á¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡Ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢²¼È¾¿È¤¬ÉÔ¿ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄË¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
¡Ú¸¤¤ÎNG¤À¤Ã¤³¡Û
¡¦¶Ä¸þ¤±¤À¤Ã¤³
¡¦¸ª¤Î¾å¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë
¡¦ÏÆ¤Î²¼¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤ë
¡¦¸å¤íÂ¤¬¿â¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë
¤À¤Ã¤³¡á¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤À¤Ã¤³¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¤À¤Ã¤³¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀµ¤·¤¤¤À¤Ã¤³¤Î¼ê½ç¡Û
¡¶»¤Î²¼¤Ë¼ê¤ÎÊ¿¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢¼ê¤ÎÊ¿¤Ç»Ù¤¨¤Ä¤ÄÆ±¤¸¼ê¤ÎÉª¤Ç¹üÈ×¤ò¤Ï¤µ¤à¡£
£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿åÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¤¸¤¤ÎÂÎ¤ò»ô¤¤¼ç¤ÎÂÎ¤Ë´ó¤»¤ë¡£¢ª°ÂÄê´¶¥¢¥Ã¥×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊªÀ¨¤¯¹¤á¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ìÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
