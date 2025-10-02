商務部（省）が9月30日に明らかにしたところによると、今年1-8月には、中国のサービス貿易が安定的に成長して、輸出入額は前年同期比7．4％増の5兆2476億9000万元（約109兆1500億円）に上った。そのうち輸出は同14．7％増の2兆3004億4000万元（約47兆8400億円）、輸入は同2．3％増の2兆9472億5000万元（約61兆3000億円）。サービス貿易の赤字は6468億1000万元（約13兆4500億円）で、前年同期より2280億7000万元（約4兆7400億円）減少した。人民日報海外版が伝えた。

同部サービス貿易・商貿サービス業司の責任者は、「1-8月には中国の知識集約型サービス貿易が成長傾向を保ち、同サービスの輸出入額は同6．7％増の2兆250億7000万元（約42兆1200億円）に達した。そのうち、その他の商業サービスの輸出入額が同3．6%増の8547億2000万元（約17兆7700億円）、電気通信・コンピューター・情報サービスが同10．8%増の7131億元（約14兆8300億円）となっている。知識集約型サービスの輸出額は同9．4％増の1兆1784億元（約24兆5100億円）、輸入額は同3．2％増の8466億7000万元（約17兆6100億円）となり、貿易収支は3317億3000万元（約6兆8900億円）の黒字で、前年同期より747億元（約1兆5500億円）増加した」と説明した。

このほか、旅行サービスの輸出増加率が最も高かったことが目を引いた。同期の旅行サービス輸出入額は同8．6％増の1兆4481億8000万元（約30兆1200億円）に達し、そのうち輸出は57．6%増、輸入は2．3%増だった。（提供/人民網日本語版・編集/KS）