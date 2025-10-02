LiTMUSは、YouTubeチャンネル登録者数100万人を超える人気動画クリエイター／ストリーマーのよしなまがプロデュースするNintendo Switch・Steam向け新作タイトル『マモンキング』を12月11日に発売することを発表した。

【画像】愛らしいキャラクターが続々 ゲーム内のスクリーンショット

『マモンキング』は、個性豊かなモンスター「マモン」を育成し、最強を目指すモンスター育成シミュレーションゲームだ。バトルでは、1対1のラウンド制コマンド方式を採用している。マモンのステータスを管理して技を使いこなすことが、勝利の一歩となる。

マモンは全37種類が登場し、今回は3体が発表された。

またマモンが持つ技は170種類以上あり、特定のキャラクターからの習得や別のマモンへの継承も可能だ。

本作の育成には、ホームで行う通常の訓練とは別に「遠征」システムを搭載している。「遠征」は、サイコロを振って進むすごろく型の育成要素だ。夏と冬、異なる遠征先が用意されており、道中にはイベントや試練が待ち受けている。遠征先の奥地では古のマモンとの戦闘があるかもしれない。

本作の冒頭で、プレイヤーの冒険をサポートするナビゲーターキャラクターを2人から1人を選択する。他にもアイテムを売る行商人、謎めいた怪しい博士など、物語を彩る個性豊かなキャラクターが多数登場している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）