ドジャースは2連勝で地区シリーズ進出を決めた

【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に勝利し、地区シリーズ進出を決めた。試合後に行われたシャンパンファイトで、大谷翔平投手は美酒を堪能。米放送局も「シャンパン・ショウヘイ」として歓喜の時を報じている。

シリーズ2連勝を飾り、ドジャースは地区シリーズ進出を決めた。試合後にはロッカールームに大量のシャンパンが用意され、デーブ・ロバーツ監督の合図で“開幕”した。大谷もゴーグルをつけて準備万端で美酒を浴びた。

米放送局「ESPN」の公式X（旧ツイッター）はドジャースのシリーズ突破を速報すると、次の投稿では「シャンパン・ショウヘイ」と綴り、大谷翔平のシャンパンファイトの様子を公開した。大谷はシャンパンを浴びると「あーーー！」と“絶叫”。それでも楽しそうな笑顔を見せた。同局がドジャースナインで取り扱った選手は大谷だけの“特別待遇”だった。

大谷はワイルドカードシリーズ第1戦で先頭打者弾を放ち、6回には2ランを叩き込んだ。自身初のポストシーズン1試合2本塁打の活躍を見せた。第2戦は3-2の6回に適時打を放ち、一塁上では雄叫びを上げて勝利に貢献している。（Full-Count編集部）