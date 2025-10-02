日本サッカー協会は2日、10日のパラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）、14日ブラジル戦（味の素スタジアム）に臨む日本代表を発表し、アビスパ福岡からDF安藤智哉（26）が選出された。

安藤は国内組で構成された7月の東アジアE−1同選手権で初めて日本代表に選出され、2試合にフル出場。9月の米国遠征の代表にも選出されていたが、招集直前の8月31日にあった柏戦で負傷し、辞退した。出場停止も重なって9月13日のC大阪戦は欠場したが、同20日の横浜M戦に途中出場。その後2試合でフル出場している。

愛知県出身の安藤は愛知学院大から2021年にJ3今治に加入。J2大分を経て今季から福岡に加入した。ここまでリーグ戦は30試合に出場し、4得点マークしている。身長190センチのセンターバックで、空中戦で抜群の強さを誇るだけでなく、足元の技術も併せ持つ。最近は3バックの左を務めながら、果敢な攻撃参加も目立っていた。

安藤はクラブを通じて、以下の通りコメントを発表した。

「いつも熱い声援ありがとうございます。

この度、日本代表に選出していただき嬉しく思います。前回の悔しさをぶつけ、自分のもてる力を充分に発揮し、強い覚悟を持って、そしてアビスパの代表として頑張ってきます！応援よろしくお願いします！」