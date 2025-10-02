日本サッカー協会は2日、10日のパラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）、14日ブラジル戦（味の素スタジアム）に臨む日本代表を発表し、アビスパ福岡からDF安藤智哉（26）が選出された。

安藤は国内組で構成された7月の東アジアE−1同選手権で初めて日本代表に選出され、2試合にフル出場。9月の米国遠征の代表にも選出されていたが、招集直前の8月31日にあった柏戦で負傷し、辞退した。出場停止も重なって9月13日のC大阪戦は欠場したが、同20日の横浜M戦に途中出場。その後2試合でフル出場している。

愛知県出身の安藤は愛知学院大から2021年にJ3今治に加入。J2大分を経て今季から福岡に加入した。ここまでリーグ戦は30試合に出場し、4得点マークしている。身長190センチのセンターバックで、空中戦で抜群の強さを誇るだけでなく、足元の技術も併せ持つ。最近は3バックの左を務めながら、果敢な攻撃参加も目立っていた。

9月23日のFC東京戦を視察した日本代表の森保一監督も「3バックの左からのスタートだったと思うけど、右も真ん中もできますし、サイドバックも一つ前の攻撃的なポジションもできますし、守備のスペシャルな部分プラス、ユーティリティーという部分でも、サイズ、技術の部分でも魅力的なところを見せてくれた」と高評価を口にしていた。故障者続出の日本代表の守備陣で、強豪相手に遅咲きの逸材がニューヒーローとなる活躍を目指す。

日本代表のメンバーは以下の通り

ＧＫ

早川友基（鹿島アントラーズ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ）

ＤＦ

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シントトロイデンＶＶ）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイエノールト）

安藤智哉（アビスバ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴルAC）

鈴木淳之介（FCコペンハーゲン）

MF/FW

遠藤航（リハブールFC）

伊東純也（KRCヘンク）

南野拓実（ASモナコ）

鎌田大地（クリスタル・パレス）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

小川航基（NECナイメヘン）

前田大然（セルティック）

堂安律（アイントラハト・フランクフルト）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（リーズ・ユナイテッド）

町野修斗（ボルシア・メンヘングラートバッハ）

中村敬斗（スタッド・ランス）

佐野海舟（マインツ05）

久保建英（レアル・ソシエダード）

斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

藤田譲瑠チマ（FCザンクトパウリ）