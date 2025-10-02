J1アビスパ福岡DF安藤智哉が日本代表に返り咲き！ 前回は負傷で辞退 森保一監督の視察試合で高評価
日本サッカー協会は2日、10日のパラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）、14日ブラジル戦（味の素スタジアム）に臨む日本代表を発表し、アビスパ福岡からDF安藤智哉（26）が選出された。
安藤は国内組で構成された7月の東アジアE−1同選手権で初めて日本代表に選出され、2試合にフル出場。9月の米国遠征の代表にも選出されていたが、招集直前の8月31日にあった柏戦で負傷し、辞退した。出場停止も重なって9月13日のC大阪戦は欠場したが、同20日の横浜M戦に途中出場。その後2試合でフル出場している。
愛知県出身の安藤は愛知学院大から2021年にJ3今治に加入。J2大分を経て今季から福岡に加入した。ここまでリーグ戦は30試合に出場し、4得点マークしている。身長190センチのセンターバックで、空中戦で抜群の強さを誇るだけでなく、足元の技術も併せ持つ。最近は3バックの左を務めながら、果敢な攻撃参加も目立っていた。
9月23日のFC東京戦を視察した日本代表の森保一監督も「3バックの左からのスタートだったと思うけど、右も真ん中もできますし、サイドバックも一つ前の攻撃的なポジションもできますし、守備のスペシャルな部分プラス、ユーティリティーという部分でも、サイズ、技術の部分でも魅力的なところを見せてくれた」と高評価を口にしていた。故障者続出の日本代表の守備陣で、強豪相手に遅咲きの逸材がニューヒーローとなる活躍を目指す。
日本代表のメンバーは以下の通り
ＧＫ
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ）
ＤＦ
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シントトロイデンＶＶ）
板倉滉（アヤックス）
渡辺剛（フェイエノールト）
安藤智哉（アビスバ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーヴルAC）
鈴木淳之介（FCコペンハーゲン）
MF/FW
遠藤航（リハブールFC）
伊東純也（KRCヘンク）
南野拓実（ASモナコ）
鎌田大地（クリスタル・パレス）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
小川航基（NECナイメヘン）
前田大然（セルティック）
堂安律（アイントラハト・フランクフルト）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（リーズ・ユナイテッド）
町野修斗（ボルシア・メンヘングラートバッハ）
中村敬斗（スタッド・ランス）
佐野海舟（マインツ05）
久保建英（レアル・ソシエダード）
斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（FCザンクトパウリ）