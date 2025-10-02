ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・八女市で林野火災 約30分後にほぼ鎮火 黒木町大淵吹… 【続報】福岡・八女市で林野火災 約30分後にほぼ鎮火 黒木町大淵吹春 八女木毛倉庫付近（10月2日午後2時11分ごろ） 【続報】福岡・八女市で林野火災 約30分後にほぼ鎮火 黒木町大淵吹春 八女木毛倉庫付近（10月2日午後2時11分ごろ） 2025年10月2日 14時31分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、2日午後2時11分ごろ、八女市黒木町大淵吹春（大淵地区）八女木毛倉庫付近で林野火災が発生した。同2時42分、ほぼ鎮火した。残火処理を行っている。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 北九州市八幡東区で男が男子生徒を「そこの君」と呼び止め、手に持つタバコのようなものを「これ吸っていかない」と声かけ 前田2丁目の路上 佐賀市の60代女性がSNS型投資詐欺で4031万円被害 「一緒に老後の資金をAI投資で稼ぎたい」と誘われる 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, フローリング, ホテル, 静岡, 仏壇, 射出成形機, 生花, リペア工事, 海, 介護