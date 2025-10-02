約１年ぶりの代表招集となった谷口。(C)SOCCER DIGEST

　日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ、ブラジルとの強化試合に臨む日本代表のメンバーを発表。その中に34歳のCB谷口彰悟の名があった。

　谷口は昨年10月のワールドカップ・アジア最終予選以来、約１年ぶりの招集に。最終ラインでは現在、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹ら故障者が続出している。そのなかで心強いベテランの復帰に、SNS上では以下のような期待の声が上がった。
 
「谷口復帰はデカい！」
「嬉しすぎ」
「復活おめでとう！」
「ついに代表に帰ってきたか」
「谷口の統率力が欲しかった」
「貴重なベテラン枠」
「谷口がどこまで出来るか試すには絶好だな」
「来てくれるのホッとする」

　森保ジャパンは10月10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田／大阪）と、同14日にブラジル代表（東京スタジアム／東京）と対戦。南米の強豪２か国との戦いは、W杯に向けた重要な試金石となる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】国内でパラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！