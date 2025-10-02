「デカい！」「貴重なベテラン枠」ついに日本代表に34歳CBが“帰還”！ SNS期待感「統率力が欲しかった」
日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ、ブラジルとの強化試合に臨む日本代表のメンバーを発表。その中に34歳のCB谷口彰悟の名があった。
谷口は昨年10月のワールドカップ・アジア最終予選以来、約１年ぶりの招集に。最終ラインでは現在、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹ら故障者が続出している。そのなかで心強いベテランの復帰に、SNS上では以下のような期待の声が上がった。
「谷口復帰はデカい！」
「嬉しすぎ」
「復活おめでとう！」
「ついに代表に帰ってきたか」
「谷口の統率力が欲しかった」
「貴重なベテラン枠」
「谷口がどこまで出来るか試すには絶好だな」
「来てくれるのホッとする」
森保ジャパンは10月10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田／大阪）と、同14日にブラジル代表（東京スタジアム／東京）と対戦。南米の強豪２か国との戦いは、W杯に向けた重要な試金石となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
