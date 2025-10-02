「遂にきた！」「死ぬほど楽しみだぞ」初のA代表入り！パリ五輪10番にファン大注目。今季初出場時にスーパー独走弾
日本サッカー協会が10月２日、キリンチャレンジカップ２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。同代表は10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田）、14日にブラジル代表（東京スタジアム）と対戦する。
キャプテンの遠藤航や久保建英、鎌田大地、南野拓実らが順当に選ばれた一方、同じく主力の三笘薫や守田英正は選外となった。
また、斉藤光毅が初めてA代表のメンバーに入った。パリ五輪で10番を背負って活躍した24歳のMFは、昨夏にベルギー１部ロンメルからのレンタルでイングランド２部クイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）に加入。完全移籍に切り替えて臨む今季は、初出場となった４節で圧巻の独走ドリブルを炸裂させ、鮮やかに初ゴールを奪った。
期待の俊英は森保ジャパンでも眩い輝きを放てるか。メンバーを伝えた日本代表公式Xの投稿は「光毅くんやないの！！！」「斉藤あつい！」「斉藤光毅！！！死ぬほど楽しみだぞ！！！」「遂に、光毅きた！！！」といったコメントで溢れており、注目度の高さが窺える。
