¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥à¡¼¥È½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¡¡¡Á¥Þ¥à¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó2025¡Á¡Ù¤ËÅÐÃÅ¡£°å»Õ¤ÇÅÐ»³²È¤Îº£°æÄÌ»Ò»á¡¢¥Þ¥à¡¼¥È¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¾®ÎÓÍ³²Â»á¤È¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¡ª¹â¤µ4.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ¹ÊÉ¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì
¡¡¥Þ¥à¡¼¥È¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥¤¥¬¡¼ ¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤Î¿·ºî¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¹â¤µ4.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥¤¥¹Ì¾Êö¡Ö¥¢¥¤¥¬¡¼ËÌÊÉ¡×¤ÎÄº¾å¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢°ìÅÙ¹ßÃÅ¸å¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¥Þ¥à¡¼¥È¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥±¡¼¥Ü¥ó¡× ¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈ¯É½¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥±¡¼¥Ü¥ó¡× ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1969Ç¯¤ËÆüËÜ¿ÍÅÐ»³²È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬³«Âó¤·¤¿¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÌ¾Êö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥¬¡¼ËÌÊÉ¤Î¿·¥ë¡¼¥È¡ÖÆüËÜÄ¾ÅÐ¥ë¡¼¥È¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤êÅÐ»³²È¤Îº£°æ»á¤È¥È¡¼¥¯¡£¥Þ¥à¡¼¥È¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¾®ÎÓ»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥È¡¡¿À¡¹¤Î»³Îæ¡Ù°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤·¤¿º£°æ»á¤Ë¡¢¡Ö¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Êý¤À¤±¤É¡¢»³¤Ç²ñ¤¦¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£»³¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥¢¥¤¥¬¡¼ËÌÊÉÅÐÄº¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤¬¡Ö²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢º£°æ»á¤Ï¡Ö¤¤¤äÁ´Á³¡ª¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£°Õ³°¤ÊÊÖÅú¤Ë²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡©Á´Á³¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥¬¡¼ËÌÊÉ¥¢¥¿¥Ã¥¯·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾®ÎÓ»á¤Ë¤â¡Ö³Ú¾¡¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¡ÖÁ´Á³³Ú¾¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥±¡¼¥Ü¥ó»á¤«¤é²¬ÅÄ¤Ø¸þ¤±¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë»á¤«¤é²¬ÅÄ¤Î¥Í¡¼¥à»É½«Æþ¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£°æ»á¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÄ©Àï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀ©ºî¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´¨¤¤ÃæÄ©Àï¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤ËÃå¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ë¤Ï²¬ÅÄ¡¢º£°æ»á¡¢¾®ÎÓ»á¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥à¡¼¥È¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ë¡¼¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÊ¡ÅÄÂÀ°ì¼ÒÄ¹¡¢¥Þ¥à¡¼¥È¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀÄÌÚÃ£ºÈ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
