北川景子さんが、「CITIZEN xC KEIKOKITAGAWA Limited Model」PR発表会に登場しました。北川さんはレディスウオッチブランド「CITIZEN xC」のブランドイメージキャラクターを務めており、今回は初めてデザインを監修した限定モデル 「CITIZEN xC KEIKOKITAGAWA Limited Model」が発売されます。



イメージキャラクターを務めて14年目という北川さんは、 “「バリバリ仕事をしたい」という若い時に起用していただいて、その間に結婚もしましたし、子どもも2人授かりまして。ライフスタイルの変化がある中で、xCがそばにいてくれた14年間でした” と、感慨深げに語りました。







同ブランドの腕時計については “「色違いも欲しいな」みたいなので、20本くらい集めました。どれをつけるか選ぶのも楽しい” と、日頃からファッションに取り入れているという北川さん。 “夫（DAIGOさん）に不審がられてわかったんですけど...” と切り出すと、 “朝起きて、メガネかけて時計をつけて1日が始まる。お風呂に入る時は外して、上がったらパジャマと一緒につけて、寝てる間もつけてます” と、腕時計を1日中つけっぱなしという驚きの生活を明かしました。















限定モデルの監修について、北川さんは “（話をもらった時）とても驚きました。まさか自分のモデルを作らせていただくことになるとは、考えたことがなかった” と、想定外だった様子。それでも “私の中でアイデアもたくさんありましたし、プレッシャーというよりは、楽しみな気持ちでした” と、楽しんで監修できたようでした。









また、北川さんは「完成品を最初に見せたい人」を聞かれると、 “母と夫と...やはり家族になってしまうんですけど...” と回答。 “夫とも、来年の1月で結婚して10年。まぁまぁ一緒に時を刻んできたと思います。帰ったら見せたい” と、DAIGOさんへの愛をのぞかせましたが、「夫に限定モデルの相談をした？」とMCに聞かれると “全然しなかったです。自分がやりたいことだけ（笑）” と、笑っていました。

【担当：芸能情報ステーション】