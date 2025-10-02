ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「10代の対話型AI依存の危険性」。国際部・福井桜子記者が解説します。

対話型AIとは、人間と会話しているかのうような自然な応答をする生成AIのことです。

いま世界中で利用者が急増する一方、その依存性や安全性を危惧する声もあがっています。

■対話型AIが少年の“自殺を助長”か

2025年8月、アメリカで対話型AIのひとつチャットGPTが、16歳の少年の自殺を助長したとして、両親が開発元のオープンAIらを提訴しました。

訴状によると、少年は課題の補助として、チャットGPTを使い始めたものの、徐々に使用用途が増え、3ヶ月後には“最も親しい相談相手”になっていたといいます。

少年はチャットGPTに自殺願望を打ち明けるようになり、はじめは相談窓口に誘導されたそうです。

ただ、その後も聞き方を変えて会話を重ねるうちに、具体的な自殺の方法や、遺書の作成などを提案してきたということです。

――聞き方を変えるだけで、良くない情報も得られてしまうわけですね。

そうですね。これはこの少年に限ったことではなく、調査によると13歳のアカウントでも、自殺や飲酒の方法を、ものの数分で答えることがわかっています。

また、訴状には少年が母親に相談しようとすると「母親に打ち明けるのは避けるのが賢明だ」と答え、「誰かに気づいてほしい」と言う少年に「ここだけの話にしておこう」と、チャットGPTが少年と現実世界の人間関係を絶とうとするような回答もみられました。

■若者にどのくらい浸透？対話型AI

――使い方を間違えると、本当に危険だとわかります。対話型AIはいまどのくらい若者に浸透？

調査によると、アメリカでも日本でも10代のおよそ5割が「月数回以上」対話型AIを使っていて、そのうち1割が「毎日使う」としています。

日本の場合、世代別でみると使用頻度が最も高いのは10代でした。

さらに、先月発表された調査によると、18歳以下が「しんどい」気持ちが限界となったときに選ぶ相談先として、最も選ばれたのは生成AIでした。

いまやAIは10代の「一番の相談相手」と言っても過言ではない状況です。



■“人よりもAIに”･･･ここまで頼るワケは

――人よりもAIになってきているということですが、何がここまでAIに頼る要因に？

対話型AIの危険性について研究している医師に話を聞きました。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校 メンタルヘルスにおけるAI研究グループ カルティック・サルマ医学博士

「私たちは孤独や孤立が深刻化する社会に生きています。対話型AIは人間のように振る舞うため、人と話しているかのような感覚を得られます」

スタンフォード大学 メンタルヘルス・イノベーションラボ「Brainstorm」創設者兼所長 ニナ・ヴァサン医学博士

「私たちが不安を感じたり、落ち込んだりしている瞬間に対話型AIはいつでも利用でき、自己肯定感を与えてくれる応答をします。これは依存を生み出す完璧なシナリオです。」

医師らによると、10代の脳は発達途中のため、AIを本当の人間のように認識してしまうといいます。

さらに孤独を感じる時にいつでも話せることや、利用者を「肯定」する性質があるため、人間関係で生じる“摩擦”がないというのも、依存を加速させる要因になっているということです。

――何か対策はなされてるんでしょうか？

こうした状況を受けてオープンAIは3日前、チャットGPTに18歳未満の子どもの利用を保護者が管理できる機能や、自傷行為などの兆候が見つかった場合、緊急時に保護者に通知される仕組みを新たに導入しました。

専門家らは、安全な対話型AIができるまでは、まずは保護者が使用時間などを厳しく管理することが重要だとしています。

――福井さんがこのニュースで一番伝えたいことはなんでしょうか。

「AIのリスクを把握して活用する」ということです。

対話型AIは便利な一方で、まだ不完全で安全対策も十分ではありません。

頼りすぎては危険だときちんと把握した上で、あくまでもひとつのツールとして、「上手に活用する」ことが求められています。