日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表した。

９月に米国遠征から７人を入れ替え。前回選出されたがケガで招集を見送られたＤＦ安藤智哉や、ＤＦ谷口彰悟、鈴木淳之介、ＭＦ相馬勇紀（町田）、田中碧（リーズ）、中村敬斗（Ｓランス）が復帰し、ＦＷ斉藤光毅が初招集された。

また９月に招集されていたＤＦ荒木隼人、菅原由勢、関根大輝、ＭＦ三笘薫、鈴木唯人、佐野航大、ＦＷ細谷真大は選外となった。

【招集メンバー】

▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（Ｓランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、斉藤光毅（ＱＰＲ）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）