東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

格付け会社フィッチ

政府閉鎖は米国格付けに当面影響しない、一般的に経済自体への影響は限定的



レビン米下院議員（民主党）

今すぐ交渉する用意あるが共和党議員はここ（ワシントンDC）にいないじゃないか



【韓国】

OpenAIの「Stargateプロジェクト」にサムスン電子とSKハイニックスが主要協力会社として参加



【その他】

トランプ米政権は「バラクーダ」「トマホーク」をウクライナへ提供すること検討

米国が「トマホーク」提供すれば、ウクライナはロシア深部インフラを攻撃できる

