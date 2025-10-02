東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【米国】
格付け会社フィッチ
政府閉鎖は米国格付けに当面影響しない、一般的に経済自体への影響は限定的

レビン米下院議員（民主党）
今すぐ交渉する用意あるが共和党議員はここ（ワシントンDC）にいないじゃないか

【韓国】
OpenAIの「Stargateプロジェクト」にサムスン電子とSKハイニックスが主要協力会社として参加

【その他】
トランプ米政権は「バラクーダ」「トマホーク」をウクライナへ提供すること検討
米国が「トマホーク」提供すれば、ウクライナはロシア深部インフラを攻撃できる