東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米国】
格付け会社フィッチ
政府閉鎖は米国格付けに当面影響しない、一般的に経済自体への影響は限定的
レビン米下院議員（民主党）
今すぐ交渉する用意あるが共和党議員はここ（ワシントンDC）にいないじゃないか
【韓国】
OpenAIの「Stargateプロジェクト」にサムスン電子とSKハイニックスが主要協力会社として参加
【その他】
トランプ米政権は「バラクーダ」「トマホーク」をウクライナへ提供すること検討
米国が「トマホーク」提供すれば、ウクライナはロシア深部インフラを攻撃できる
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米国】
格付け会社フィッチ
政府閉鎖は米国格付けに当面影響しない、一般的に経済自体への影響は限定的
レビン米下院議員（民主党）
今すぐ交渉する用意あるが共和党議員はここ（ワシントンDC）にいないじゃないか
【韓国】
OpenAIの「Stargateプロジェクト」にサムスン電子とSKハイニックスが主要協力会社として参加
【その他】
トランプ米政権は「バラクーダ」「トマホーク」をウクライナへ提供すること検討
米国が「トマホーク」提供すれば、ウクライナはロシア深部インフラを攻撃できる