¥É·³»Ø´ø´±¡¡½é²ó¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î°ÂÄê´¶¾Î¤¨¤ë¡Ö½é²ó¤Î¸å¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½4¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯10·î1Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë113µå¤òÅê¤²¡¢6²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¡¢9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡¤Ç13Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï½é²ó¤ËT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¤«¤é2¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°µ´¬¤ÎÅêµå¡£½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î»îÎý¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»îÎý¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï½é²ó¤Î¸å¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ººö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤òÂ³¤±¤¿¡£¥è¥·¡Ê»³ËÜ¡Ë¤Ï¤Þ¤¿°ìÃÊ¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÇ½é¤Î²ó¤Çµå¿ô¤òÈñ¤ä¤·¤¿¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬7²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Êº´¡¹ÌÚ¡ËÏ¯´õ¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿²÷¾¡¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡8²ó¤ËÀèÈ¯¤«¤éµß±ç¤Ë²ó¤Ã¤¿±¦ÏÓ¥·¡¼¥Ï¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥ì¥¤¥È¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ê½ªÈ×¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¡Ë¤ÇÅê¤²¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»ä¤ÏÈà¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥ÈÍÍø¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£30µå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Æü¤ÎÈà¤Îµå¤Ï¤½¤ì¤Û¤É±Ô¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÄ¾´¶¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥·¥¢¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ù¥ó¥½¥ó¤ò»Ä¤¹¤«¥¢¥ó¥É¥¥¥Ï¡¼¤È¾¡Éé¤µ¤»¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤ä¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤Ë¤â¥Ù¥·¥¢¤ÎÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥á¥Ã¥È¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£