¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê5²óÀïÀ©¡ËÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬1Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£µ¨¡¢14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê3²óÀïÀ©¡Ë¤ò2Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£