芸能事務所「LDH」は2日までに公式サイトを更新。同社所属のMIYAVIと「EXILE」のAKIRAが出演予定だったイベント「WATERBOMB 2025 Hong Kong」が開催延期となったことを報告した。

「MIYAVI・EXILE AKIRA出演予定『WATERBOMB 2025 Hong Kong』開催延期のお知らせ」と題して、サイトを更新。「日頃よりWATERBOMB 2025 Hong Kongに多大なるご関心とご支援を賜り、心より御礼申し上げます」とした上で、「先週、香港および周辺地域を襲った台風『Ragasa』により被害や影響が発生し、改めてイベントにおける安全確保の重要性を痛感いたしました。主催者側では安全に向けた準備を万全に進めてまいりましたが、香港気象庁の9月30日の発表によると、10月4日〜5日の開催期間中に強風または熱帯低気圧に伴う警報信号が発令される可能性が非常に高い見込みとなっております。このような不可避の状況を受け、観客の皆さま、アーティスト、スタッフの安全を最優先に考慮し、誠に遺憾ながら当初予定しておりましたイベントの開催を延期する決定をいたしました」と発表した。

「すでにご購入いただいたチケットは、各チケット販売プラットフォームの規定に従い、全額払い戻しいたします。延期後の新しい公演日程および詳細につきましては、調整が整い次第、改めてご案内申し上げます」と伝えた。

「このたびの急な日程変更により、多大なるご不便とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「引き続き皆さまのご理解と温かいご支援を賜れますようお願い申し上げますとともに、より安全でさらに充実したWATERBOMB をお届けできるよう、全力を尽くしてまいります」と記した。