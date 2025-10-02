「このなかの1人と…」元NHKアナ・中川安奈が合コン話をぶっちゃけ！「全部言い過ぎやろ」とスタジオ困惑

9月28日（日）の『有吉クイズ』では、「動いてないLINEグループ既読に出来るかQ」が放送された。

クイズに使うLINEグループを探すなかで、ゲストの元NHKアナウンサー・中川安奈が“合コン”エピソードを赤裸々に語り、出演者たちを戸惑わせることに…。

【映像】中川安奈の赤裸々すぎる合コントークにスタジオ衝撃

今回のクイズでは、中川のLINEグループをクイズに使用することに。しばらくやり取りがないLINEグループを探すなか、出演者たちは「君たちはどう生きるか!!!!」と一風変わったネーミングのグループに目をつける。

すると中川はそのトーク画面を開き、「これは合コン（のメンバー）です」とあっさり返答。何も包み隠さずに話す中川に、有吉弘行は「よく見せてくれるね」と思わず笑いをこぼす。

そして有吉が「（この合コンは）NHK（のアナウンサー）時代ですか？」と尋ねると、またしても中川は「ですね」と即答。当時、映画『君たちはどう生きるか』が流行っていたため、このグループ名に決まったと明かした。

さらに中川は「で、このなかの1人と…」と詳細を語り出し、霜降り明星・せいやから「全部言い過ぎやろ」とツッコミを入れられていた。