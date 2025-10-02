N・フォレストのポステコグルー監督、就任後未勝利の現状に「相手より多くのチャンスを作り、全ての面で支配しているが…」
ノッティンガム・フォレストのアンジェ・ポステコグルー監督が就任後いまだ勝利を手にできていない現状について「内容では支配しながら勝てていない」と言及した。アメリカ『ESPN』が報じている。
ポステコグルー監督は先月9日、ヌーノ・エスピーリト・サント前監督の後任として就任。ここまで公式戦5試合未勝利(2分3敗)となっている。それでも指揮官は、結果について心配していないと強調した。
「もちろん勝利は役立つだろうが、私にとって大事なのは選手たちだ」
「我々がやろうとしていることを選手たちは受け入れている。就任以来、異なるアプローチをしてきたが、選手たちはしっかり順応している」
「だが彼らには報われてほしいとも思う。とてもハードに取り組んでいて、全てのフィジカル指標で過去最高の数値を出している。チャンスも相手より多く作り、全ての面で支配しているが、勝てていないんだ」
「その努力の成果を実感してもらいたい。そうすることで成長と自信が加速する。今やっていることを捨て去るつもりは全くない」
N・フォレストは2日にホームで行われるUEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第2節でミッティランと対戦する。新体制の初白星を目指す中、ポステコグルー監督は離脱が続いていたDFムリーロが同試合で復帰する見込みだと明かした。
