北川景子、来年10周年を迎えるDAIGOとの結婚生活に「まあまあ一緒に時を刻んできたな」
俳優の北川景子（39）が2日、都内で行われた「シチズン クロスシー KEIKO KITAGAWA Limited Model」発表会に登壇。来年に結婚10年を迎える夫でアーティストのDAIGO（47）との生活を振り返った。
【全身ショット】美しい…白のセットアップで登場した北川景子
『シチズン クロスシー』のイメージキャラクターを務めて14年を迎える北川は「「結婚して、子どもも2人授かりました。ライフスタイルも変わってきましたけど、人生の節目に常にそばにいてくれた」と笑顔で話した。
今回、初となる時計のデザイン監修を務めた北川に司会から「完成品を誰に一番最初にみせたい？」との質問が。これに北川が「母と夫」と回答。2016年1月に結婚し、来年で結婚生活10周年を迎える中、「だからまあまあ一緒に時を刻んできたなとも思います」と照れ笑いを浮かべながら、「私の人生もこのモデルに詰まっていると思うので、帰ったらすぐに見せたいなと思います」と語った。
デザインの過程では一切、DAIGOには相談をしなかったといい「自分がやりたいことだけ積み込んだので」と苦笑した。
『シチズン クロスシー』の hikari collection（ヒカリ コレクション）から、イメージキャラクターを務める北川がデザインを監修した限定モデルはあす3日から発売。 オリーブのモチーフをエッチングした白蝶貝文字板、オリジナルデザインのインデックス、そして限定ボックスなどのディテールに北川のセレクトが生かされている。
【全身ショット】美しい…白のセットアップで登場した北川景子
『シチズン クロスシー』のイメージキャラクターを務めて14年を迎える北川は「「結婚して、子どもも2人授かりました。ライフスタイルも変わってきましたけど、人生の節目に常にそばにいてくれた」と笑顔で話した。
デザインの過程では一切、DAIGOには相談をしなかったといい「自分がやりたいことだけ積み込んだので」と苦笑した。
『シチズン クロスシー』の hikari collection（ヒカリ コレクション）から、イメージキャラクターを務める北川がデザインを監修した限定モデルはあす3日から発売。 オリーブのモチーフをエッチングした白蝶貝文字板、オリジナルデザインのインデックス、そして限定ボックスなどのディテールに北川のセレクトが生かされている。