¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´¿´î¡ª±ü¤µ¤ÞÃ£¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸·ë¡¡»î¹ç¸å¤ÎµÇ°¼Ì¿¿Åê¹Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹
¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£¸¡Ý£´¥ì¥Ã¥º¡×¡Ê£±Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÀï¤¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡Ê£Î£Ì£Ä£Ó¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±ü¤µ¤ÞÃ£¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥ï¥¤¥Ö¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö£Î£Ì£Ä£Ó¤Ø¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¾¡Íø¸å¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼çÀï¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎºÊ¡¦¥Ö¥ê¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ä¥Ù¥·¥¢¤ÎºÊ¡¦¥±¥¤¥é¤µ¤ó¤é£³£°¿Í¤Î½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»î¹çÁ°¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¤¤¤¿ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¢¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÃ«¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÍá¤Ó¤»¤Æ´¿´î¤ÎÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£¤À¤¬½ªÎ»Ä¾¸å¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æµ¢Âð¤ÎÅÓ¤Ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤â¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤ëÁá¶È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï·ãÆ®¤ÎÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë±ü¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿ºòÇ¯¤âÀáÌÜ¤ÎÀï¤¤¤´¤È¤Ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¡¢Áª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë±ü¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Ë¤â¥¨¡¼¥ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£