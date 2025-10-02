8月下旬。巨人OBの松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）と元監督の高橋由伸氏（50）による「週刊ベースボール創刊4000号記念トークショー」を取材した。

お互いの打撃論や現役時代の松井氏の遅刻など硬軟織り交ぜたトークを展開。大盛り上がりの中、2人の恩師で6月3日に89歳で他界した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの話題ももちろん上がった。

有名な素振りの逸話などを改めて紹介した後、松井氏は司会に「長嶋監督が試合前に必ずチェックしていたこと、わかります？」とクイズを出題。「由伸は分かるよね？」と振られた高橋氏がうなずいたように長嶋政権のナインなら共通認識も、司会は即答できず。頭を悩ませていると、松井氏は「ベンチの外に出て、お客さんがどれだけ入っているかなと見るんですよ」と明かした。

何よりもファンを大事にしたことを象徴するエピソード。訃報の際に多くの記事でそのことを改めて知る機会に触れたが、当事者の2人による貴重な体験談を聞くことができた。

「長嶋監督の遺志を継いでいかないといけない」と高橋氏。松井氏は「強くあってほしい。ファンに愛されているなとなってほしい」と古巣への思いを語った。“ファンファースト”を継承していく。（記者コラム・青森 正宣）