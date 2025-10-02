石川梨華「おかず盛りだくさん」手料理ズラリの食卓披露「ボリュームすごい」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が10月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊富な手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】石川梨華、手料理ズラリの豪華食卓
石川は「おかず盛りだくさん！」とつづり、手料理が並んだ食卓の写真を公開。チーズ入り卵焼きやディアボラチキン、鮭のホイル焼き、ピーマンとじゃこのおかか炒め、ガパオ、チャーシュー、たたききゅうりなどを披露している。
この投稿に、ファンからは「ボリュームすごい」「どれも美味しそう」「食卓が豪華」「料理上手で尊敬」「家族みんな喜びそう」「素敵な手料理」といったコメントが寄せられている。
石川は2017年3月に野上亮磨投手と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
