THE ORAL CIGARETTES山中拓也＆永田レイナ、結婚発表 双方のSNSにて報告
【モデルプレス＝2025/10/02】4人組ロックバンド・THE ORAL CIGARETTESのVocal＆Guitarを務める山中拓也（34）と、ラジオDJの永田レイナ（33）が、結婚したことを発表。双方のInstagramにて報告された。
山中は「この度、わたくし山中拓也は永田レイナさんと入籍いたしました」と報告。「過去のTHE ORAL CIGARETTESのライブで、『結婚した時には報告します』と約束をしたので、ここで発表させてください」とファンへ呼びかけ「今後とも変わらず、ファンのみんなや大切な仲間達と共に大きな夢を見続けていきたいです。これからもよろしくお願いいたします」と結んでいる。
また、永田も「いつも応援してくださっている皆さまへご報告です」と切り出し「この度、私永田レイナは、THE ORAL CIGARETTES 山中拓也さんと入致しました」と発表。「これまで皆様からいただいたご縁とご支援を大切にしながら、今後も活動を続けてまいります。引き続き変わらぬご指導を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます」とつづっている。
山中は、1991年3月2日生まれ、奈良県出身。4人組ロックバンド・THE ORAL CIGARETTES（略称は「オーラル」）のメンバーで、VocalとGuitarを務める。2010年に奈良で結成され、2014年7月にシングル「起死回生STORY」でメジャーデビューを果たした。
永田は、1992年2月1日生まれ、埼玉県出身。2010年「第4回アパマンショップキャンペーンガールコンテスト」にてグランプリを獲得し、タレント活動を開始。テレビ番組でのリポーターやラジオパーソナリティを務めるほか、モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【山中拓也】
いつも応援してくださっている皆様へ
この度、わたくし山中拓也は永田レイナさんと入籍いたしました。
過去のTHE ORAL CIGARETTESのライブで、
「結婚した時には報告します」と約束をしたので、ここで発表させてください。
今後とも変わらず、ファンのみんなや大切な仲間達と共に大きな夢を見続けていきたいです。
これからもよろしくお願いいたします。
2025年10月2日 山中拓也
【永田レイナ】
いつも応援してくださっている皆様へご報告です。
この度、私永田レイナは、
THE ORAL CIGARETTES 山中拓也さんと入致しました。
これまで皆様からいただいたご縁とご支援を大切にしながら、今後も活動を続けてまいります。
引き続き変わらぬご指導を賜りますよう
何卒よろしくお願い申し上げます。
