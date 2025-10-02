“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、背中トレーニング姿が話題「かっこいい」「美しい」
【モデルプレス＝2025/10/02】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】新喜劇女優、背中トレで美ボディ披露
小寺は「49日後に写真集撮影するこてまりちゃん」と報告し、「夏の間、忙しくて一旦お休みしていた太田ジムを再開！」と明かした。黒のタンクトップにピンクのレギンスを着用し、トレーニングする姿を披露。トレーナーから「休んでても、たくましい背中！」と言われたことや、知人からも「写真集出すんやろ！1ページ目は背中やろ？」と言われたエピソードを紹介し、「1ページ目、背中ってどない？」と問いかけた。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「美しい」「写真集楽しみ」「応援してる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆小寺真理、写真集に向けトレーニング
◆小寺真理のトレーニング姿に反響
