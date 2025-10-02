º£¥ª¥Õ¡ÖÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¡×´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¡¢¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤¬Â¤ê¤º¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¤ÏÊ¿ËÞ¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¿Éíå...¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤Þ¤ì¡×¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤µ¤¨¶ìÀï
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2025Ç¯10·î1Æü¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¥ê¡¼¥°¤Î¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¥½¥ó¤ÎÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÉÔ°Â»ë¤·¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢55ÂÇÅÀ
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥ó¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎKBO»þÂå¤ÎÆ±Î½¤À¡£¥Á¡¼¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å85¥¥í¤Î±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï142»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.340¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢104ÂÇÅÀ¡¢21ÅðÎÝ¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤¿OPS¤Ï.927¤À¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.315¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¡¢OPS.917¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤³ºÇ¶á¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎÌî¼ê¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í£°ì¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¼ç¤ËÂåÂÇ¡¢ÂåÁöÍ×°÷¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤³¤È¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨.266¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢55ÂÇÅÀ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢48»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.234¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Î¸½¼Â¤ÏÎä¹ó¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¡ÖÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Î¸½¼Â¤ÏÎä¹ó...¥¥¦¥à¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ÎÄ©ÀïÀº¿À¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¸½¼Â¤ÏÎä¹ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ÏKBO¤ÎÉñÂæ¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢Âç¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¡Ø³Î¤«¤ÊÉð´ï¡Ù¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·â¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Ë¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤¬ÊªÂ¤ê¤º¡¢¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤âMLB´ð½à¤Ç¤ÏÊ¿ËÞ¤À¡£·ë¶É¡¢¡ØÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤¬²ÄÇ½¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤Ë¤¯¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ½Ð¿ÈÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡£¥½¥ó¤ÎÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤â¡¢KBO½Ð¿È¤ÎÌî¼ê¤Ç¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤À¡£¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ç¤µ¤¨¸½ÃÏÅ¬±þ²áÄø¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆñ´Ø¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤¹¤é³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£KBOºÇ¹â¤ÎÍÞ¤¨Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï2Ç¯´Ö¡¢1ÅÙ¤âÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬»ý¤Äµ»½Ñ¤ÈÇ¯Îð¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡×
26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥½¥ó¡£Âç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
