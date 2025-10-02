俳優の岡田准一が２日、都内で「マムート秋冬コレクション発表会〜マムート・イノベーション２０２５」に出席した。

アウトドアブランド「マムート」のアンバサダーを務める岡田は、高さ４・５メートルのアイガー北壁のセットの頂上からロープで懸垂下降して登場。「普通には登場できなくなってますね。毎回上から下ろさせてもらえて楽しく、うれしいです」と笑みをみせた。新商品を着用し「本当にハードシェル（防風、防雪ウェア）なのか。もっと硬いイメージですがマムートイノベーションが入っていて、本当に着てるのか、俺ハダカ？っていうぐらい、技術革新がある」と語った。

自身も俳優業だけではなくＮｅｔｆｌｉｘ「イクサガミ」ではプロデュース業に挑戦。「歴史を大事にして、その先にイノベーションがあるというところがマムートの素敵なところだなと思っていますし、僕も時代劇をどうアップデートするのか『岡田イノベーション』みたいなのを突き詰めたくてやっている。共感しますし、目標にしたいと思ってやっています」と語った。

発表会の終盤には高さ４・５メートルの氷壁のアイスクライミングに挑戦。「氷壁を用意して頂くなんて…僕やったことない。まさか上るとは思っていなかった。アンバサダーってこういうことするんでしたっけ？」と首をひねりつつも見事成功。「面白い。氷という、割れちゃう不確定要素が難しい」とアイスクライミングの魅力に開眼した様子だった。