レッズとWCS第2戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に登板。4点リードの9回に5番手として登板すると、打者3人を無安打2奪三振の快投。連勝のチームは地区シリーズ進出を決めた。デーブ・ロバーツ監督は佐々木の今後の起用について「リードしている展開で投げることになる」と回答している。

9回にクローザーとして登板した佐々木は、先頭のスティアへの初球でいきなり100.7マイル（約162キロ）を記録。追い込んだ後は伝家の宝刀・スプリットで三振を奪った。続くラックスへもカウント1−2から内角への89.2マイル（約143キロ）のスプリットで空振り三振。ベンチで見守った先発の山本も拍手で、頼もしい後輩をたたえた。

試合後のインタビューで、「ロウキはクローザーになるか？」と記者から問われた指揮官は「ハハハ。私は彼を信頼している」と満更でもない様子。続けて「彼はリードしている展開で投げることになるだろう。相手に投げたり、対戦したりすればするほど、学ぶことも増える。ロウキにとってこの役割が大きすぎるとは思わない」と語り、今後もリードの展開での登板が続くことを示唆した。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入り。シーズン終盤の9月24日（日本時間25日）の敵地ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰すると、初のリリーフ登板を0に抑え、この大舞台での活躍につなげた。



（THE ANSWER編集部）