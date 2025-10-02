◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦に先発。今季のポストシーズン（ＰＳ）初登板は６回２／３を４安打２失点（自責０）、９奪三振の好投で白星を挙げ、チームをフィリーズの待つ地区シリーズ進出に導いた。最速９７・４マイル（約１５６・８キロ）、球数１１３球はレギュラーシーズンを含めて渡米後最多の熱投だった。

試合前、ロバーツ監督は「今日に関しては由伸に託すつもりだ。彼は今日使える最高の投手だからね。おそらくそれほど（継投に）積極的にはならないと思う」とエースへの信頼感を口にしていた。由伸は試合後、「１イニングでも長く投げるというのはチームを助けることだと思いますし、今日は６回に大ピンチになりましたけど、そこを乗り切ってまだ余力があったので。もう１イニングいけると思いました」と答えた。

初回。２死一塁から４番のＡ・ヘイズの打球を右翼のＴ・ヘルナンデスがまさかの落球で２死二、三塁となると、５番スチュワートに右前へ先制の２点適時打を浴びた。低めのスプリットを見逃される場面も多く、２６球を要するなど珍しく苦しい立ち上がりとなった。２回は速球中心の配球に切り替え、２奪三振で３者凡退と復調の気配を見せた。

４回まで１０者連続アウトと完全に立ち直った右腕。チームが逆転した直後の５回も７番スティーブンソンをカーブ、９番マクレーンを９６・８マイル（約１５５・８キロ）直球で空振り三振。１３者連続アウトと圧倒した。

しかし、１点リードの６回。１番フリードルに右前打を許し、初回以来の走者を背負うと、２番スティアの中前打、昨季同僚だった３番ラックスの三塁内野安打で無死満塁のピンチを招いた。それでも、４番のＡ・ヘイズは遊ゴロで本塁封殺。１死満塁から初回に先制タイムリーを打たれていた５番スチュワートをカーブで空振り三振に斬り、最後は６番デラクルスもカーブで空振り三振に仕留めた。大きくほえ、ベンチの大谷もガッツポーズ。満員のドジャースタジアムは大歓声に包まれた。

大谷の適時打などでリードを５点に広げた直後の７回も続投。１死から代打ベンソンには四球を与え、２死一塁でフリードルに四球を出したところで降板となったが、大谷からも笑顔で祝福されるなどエースの意地が詰まった投球だった。

渡米２年目で初の開幕投手を務めた今季は３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップだった。チームでは唯一ローテを守り切り、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦で９回２死までノーヒットノーランの快投。日本人では史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達し、１７回１／３連続無失点で２年連続のＰＳに突入した山本はサイ・ヤング賞の候補にも挙がっている。ワールドシリーズを制した昨季のＰＳは計４試合で２勝０敗、防御率３・８６だった。