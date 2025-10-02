0Éõ2K¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢PS½éÅÐÈÄ¤Ç¤â¡Ö¥Ó¥Ó¤ë´¶³Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡µÕ¶¾è¤ê±Û¤¨°µ´¬Åêµå¡Ö¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¥ì¥Ã¥º¤ÈWCSÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤ËÅÐÈÄ¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇ¼Ô3¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£Ï¢¾¡¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï½éÅÐÈÄ¤ò¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9²ó¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¹¥Æ¥£¥¢¤Ø¤Î½éµå¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê100.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¤ÏÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡¦¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤â¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤«¤éÆâ³Ñ¤Ø¤Î89.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó143¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤âÇï¼ê¤Ç¡¢Íê¤â¤·¤¤¸åÇÚ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ø¥¤¥º¤òÍ·Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê»î¹ç½ªÎ»¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤ò¡¢°µ´¬¤Î11µå¤ÇÍÞ¤¨¤¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡Öµå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¹¤´¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ9²ó¤òÅê¤²¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢µå¾ì¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤ÆÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½é¤È¤Ê¤ë9²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¡¢WBC¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ó¥Ó¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤Çº£Æü¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤ÎÂÇ½ç¤Ï2ÈÖ¥¹¥Æ¥£¥¢¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ØÂ³¤¯¤Î¹¥ÂÇ½ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÀº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï7µåÁ´¤Æ¤Ç160¥¥íÄ¶¤òµÏ¿¡£ºÇÂ®¤Ï101.4¥Þ¥¤¥ë¡Ê163.2¥¥í¡Ë¤È°µ´¬¤Î11µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê5·î¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò0¤ËÍÞ¤¨¡¢¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤¬Â³¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ËÍê¤â¤·¤¤ÃË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë