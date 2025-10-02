¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢»°ãø·°¤Î¾·½¸³°¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¸«²ò¤È¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ½ª·èÄê¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£²Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£±£°Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£±£´Æü¡¦Ì£¥¹¥¿¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼çÎÏ¤Ç¤Ï»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢Éé½ý¤¬¤Á¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÎÏ£Í£Æ¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢£¹·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Çº¸Â¼ó¤òÄË¤á¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤¬½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸½¾õ¤É¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¾·½¸¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤È¤â¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¸«²ò¤È¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ½ª·èÄê¡£»°ãø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾·½¸¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¡¡¢§£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¡¢ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡ËÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡¡¢§£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
¡¡¢§£Í£Æ¡¿£Æ£×±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê£Ó¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¡¢ÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê£Ñ£Ð£Ò¡Ë¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë