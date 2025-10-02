日本はパラグアイ、ブラジルと対戦

日本サッカー協会（JFA）は10月2日、ホームでパラグアイ代表、ブラジル代表との2連戦に臨む日本代表のメンバーを発表した。

ファンからは「あれ？久保君は呼んでるんやな」「ほぼ海外組！」と反響を呼んでいる。

9月のアメリカ遠征では、メキシコと0-0のスコアレスドロー、アメリカに0-2での敗戦を喫した森保ジャパン。FIFAランキングで17位から19位にダウンしていたなか、10月シリーズでは10日に吹田スタジアムでFIFAランキング37位のパラグアイ代表、14日に味の素スタジアムで同6位のブラジル代表と対戦する。

2日にはメンバーが発表され、ブライトンでプレーする三笘薫が選外に。また、英2部クイーンズ・パーク・レンジャーズのMF斉藤光毅を初招集し、DF谷口彰悟（シント＝トロイデン）が負傷から約1年ぶりのメンバー入りとなった。

SNS上でファンからは「え、三笘薫がいない」「斉藤光毅あつい！」「あれ？久保君は呼んでるんやな」「ほぼ海外組！」「タケ？大丈夫？」「楽しみすぎる」「序列も気になる」と、さまざまなコメントが寄せられている。森保ジャパンは南米相手にどのような試合を見せるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）