韓国のタレント、キム・ナヨン（44）が歌手で画家のMY Q（マイキュー、44）と再婚すると明らかにした。

キム・ナヨンは1日、自身のYouTubeチャンネルに投稿した映像で「この4年間、近くで大きな愛と信頼によって私を支えてくれたMY Qと家族になることにした」と結婚の知らせを伝えた。

キム・ナヨンは「プロポーズを受けたのはかなり前だが、勇気が出ず恐怖が押し寄せてきて決心を先延ばしにしてきた」と語り、2023年1月にキム・ナヨンがMY Qから「僕の愛するナヨン、僕ら結婚しよう」と書かれた手紙を受け取った場面が映し出された。

キム・ナヨンは「MY Qが短くはない時間の中で、私と子どもたちに見せてくれた信頼と愛、献身が心を動かした」とし「過去の出来事が今日の私を邪魔してはいけないという思いから、私も勇気を出した」と言及した。

また、家族や親族を迎えた簡素な式を挙げる予定だとしながら「多くの方々にお知らせできなかったことを寛大に理解してほしい」とし「私も全力で良い家庭を築けるよう努力する」と付け加えた。

キム・ナヨンは2人の息子に「私たち、ずっと『おじさん（MY Q）と家族になる練習』をしてきたけど、ママとおじさんが結婚したらどう思う？」と尋ね、2人の息子は「いいよ」「大丈夫だと思う」と答えたりもした。

キム・ナヨンは2005年にリポーターとしてデビューし、MBC（文化放送）バラエティー『遊びにおいで』『世界を変えるクイズ〜セバキ〜』などに出演して人々に知られるようになった。2015年に結婚したが2019年に離婚、その後2人の子どもを1人で育ててきた。MY Qとは2021年から交際している。