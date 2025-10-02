hideさんの弟・松本裕士氏、父・松本満さんの逝去を報告「兄の所へ旅立ちました」
故・hideさん（X JAPAN）の実弟で、hideさんのオフィシャルマネージメント事務所「ヘッドワックスオーガナイゼーション」の代表取締役を務める松本裕士氏が2日、自身のXを通じて、父・松本満さんが9月24日に逝去したことを報告した。享年93歳。
【Xより】故・hideさん弟・松本裕士氏による父・松本満さん逝去の報告
松本氏は、「松本 満が兄の所へ旅立ちました」と報告し、「生前お世話になった皆様、心より感謝申し上げます」と感謝の気持ちを表明。葬儀および告別式は近親者にて執り行われたことを明かした。
さらに、「今後、松本家へのお問い合わせ等はお控えいただきますようお願い申し上げます。また、贈り物等もお断りさせていただきますので、併せてお願い致します」と呼びかけた。
最後には、「父は楽しい事が大好きでした。最後は笑って見送りました」と記し、父への想いと穏やかな別れの様子を伝えている。
【Xより】故・hideさん弟・松本裕士氏による父・松本満さん逝去の報告
松本氏は、「松本 満が兄の所へ旅立ちました」と報告し、「生前お世話になった皆様、心より感謝申し上げます」と感謝の気持ちを表明。葬儀および告別式は近親者にて執り行われたことを明かした。
さらに、「今後、松本家へのお問い合わせ等はお控えいただきますようお願い申し上げます。また、贈り物等もお断りさせていただきますので、併せてお願い致します」と呼びかけた。
最後には、「父は楽しい事が大好きでした。最後は笑って見送りました」と記し、父への想いと穏やかな別れの様子を伝えている。