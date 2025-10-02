岡田准一、目指すは“岡田イノベーション” 『イクサガミ』も「どう時代劇をイノベーションするかを目標に」
俳優の岡田准一が2日、都内で行われた『マムート秋冬コレクション発表会 〜マムート・イノベーション2025〜』に登壇。作品にのぞむ際の自身のスタンスについて明かした。
【写真】すごい迫力！高さ4.5メートルの氷壁にアタックする岡田准一
岡田は、マムートのハイエンド・コレクション「アイガー エクストリーム」の新作に身を包み、ステージに再現された高さ4.5メートルのスイス名峰「アイガー北壁」の頂上から登場した。
この日の発表会のテーマである「イノベーション」について、「（新作が）第6世代ということで、歴史を大事にしていて、その先にイノベーションがあるというのがすてきなところ」と語った岡田。「自分もイノベーションがいつできるのかとか考えていて、『イクサガミ』があるので、どう時代劇をイノベーションするのか、アップデートするかとかを目標にしている」と配信を控えている自身の主演作も例にあげ、「“岡田イノベーション”みたいなものを突き詰めたくてやっているところもある」と自信と重ね合わせて明かした。
発表会には岡田のほか、マムート・スポーツグループジャパンの福田太一社長、登山家で医師の今井通子氏、マムート・アスリートの小林由佳氏、同じくマムート・アスリートの青木達哉氏が登壇した。
【写真】すごい迫力！高さ4.5メートルの氷壁にアタックする岡田准一
岡田は、マムートのハイエンド・コレクション「アイガー エクストリーム」の新作に身を包み、ステージに再現された高さ4.5メートルのスイス名峰「アイガー北壁」の頂上から登場した。
この日の発表会のテーマである「イノベーション」について、「（新作が）第6世代ということで、歴史を大事にしていて、その先にイノベーションがあるというのがすてきなところ」と語った岡田。「自分もイノベーションがいつできるのかとか考えていて、『イクサガミ』があるので、どう時代劇をイノベーションするのか、アップデートするかとかを目標にしている」と配信を控えている自身の主演作も例にあげ、「“岡田イノベーション”みたいなものを突き詰めたくてやっているところもある」と自信と重ね合わせて明かした。
発表会には岡田のほか、マムート・スポーツグループジャパンの福田太一社長、登山家で医師の今井通子氏、マムート・アスリートの小林由佳氏、同じくマムート・アスリートの青木達哉氏が登壇した。