北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」にて、2025年10月1日から10月31日までの期間限定で「虎の月」イベントが開催されています。

北海道産牛や豊西牛、帯広牛など、地元のブランド牛を使ったこの期間だけの特別なメニュー5品が提供されます。

焼肉の虎 期間限定「虎の月」イベント

期間：2025年10月1日(水)〜2025年10月31日(金)

開催店舗：焼肉の虎（北海道帯広市）

北海道・十勝の食材を中心としたメニューを提供する個室焼肉店「焼肉の虎」

10月限定の「虎の月」イベントでは、この期間中にしか味わうことのできない5つの限定メニューが登場します！

北海道産牛 壺から溢れ出る韓国カルビ

価格：1,408円(税込)

道産牛のバラ肉を大判でスライスした、見た目も豪華な一品。

韓国風のピリ辛な味付けが牛バラ肉の甘みとベストマッチします。

2〜3人前のボリュームがあり、サンチュで巻いてさっぱりといただくのもおすすめです。

豊西牛 カルビ串

価格：418円(税込)

ジューシーなバラ肉をモモ肉で包み込んだカルビ串。

柔らかさとバラ肉の甘みを同時に味わえる新食感が楽しめます。

豊西牛 ロースステーキ

価格：1,408円(税込)

味わい豊かな赤身肉に適度なサシが入った、ヘルシーで旨味に満ちたロースステーキです。

豊西牛 ロースカルビ

価格：1,089円(税込)

柔らかなリブロースを焼肉用にカット。

適度な脂身の旨味を楽しめる一品です。

帯広牛 カルビ

価格：1,089円(税込)

「帯広牛」は、黒毛和牛とホルスタインを交配した、霜降り具合が程よいブランド肉。

焼肉に適した芳醇な旨味と程よい霜降りの三角バラを使用しています。

毎月10日と29日は「虎の日」

「焼肉の虎」では、毎月10日と29日を「にくとらの日」として、お得なイベントを開催しています。

ハズレなしのガラポン抽選会では、次回使える商品券や無料券などが当たるチャンスです。

北海道・十勝ならではのブランド牛を、この期間だけの特別なメニューで味わえる絶好の機会。

全部屋個室なので、周りを気にせずゆっくりと限定メニューを堪能できます。

北海道帯広市の「焼肉の虎」で開催中の「虎の月」イベントの紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豊西牛、帯広牛を使ったこの期間だけの特別なメニューも！焼肉の虎 期間限定「虎の月」イベント appeared first on Dtimes.