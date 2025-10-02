日本サッカー協会（JFA）は2日、都内で会見を開き、10月10日の国際親善試合パラグアイ戦(大阪・パナスタ)、14日の同ブラジル戦(東京・味スタ)に臨む日本代表メンバー27人を発表した。

先月のメキシコ戦で左足首を痛めたMF久保建英（Rソシエダード）が招集された一方、MF三笘薫（ブライトン）やMF守田英正（スポルティング）は見送られた。また、DF谷口彰悟（シントトロイデン）が約1年ぶりに復帰。MF/FW斉藤光毅（QPR）が初選出となった。

森保監督は初招集の斉藤について「国内にいた時から攻撃のアクセントとなる仕掛けができる選手。今年の6月にW杯の出場を決めた後にメンバーを入れ替えて招集した中、彼もリストに挙がっていたが、ケガで招集できなかった。今、QPRでレギュラーとしてプレーをしている。このまま成長してうｋれたらさらに日本の戦力になる」と評価。

続けて「タイプで言うと三笘薫や中村敬斗、右であれば堂安や伊東であったり、攻撃的な選手が上下動してハードワークするところを見せてくれている。彼にもさらに基準を上げてもらえたら」と期待を寄せた。

ブラジルとパラグアイはともに南米予選を勝ち抜き、2026年W杯北中米大会の出場権を獲得しており、本大会で対戦する可能性もある。

▽日本代表メンバー

【GK】早川友基(鹿島)大迫敬介(広島)鈴木彩艶(パルマ)

【DF】長友佑都(FC東京)谷口彰悟(シントトロイデン)板倉滉(アヤックス)渡辺剛(フェイエノールト)安藤智哉(福岡)瀬古歩夢(ルアーブル)鈴木淳之介(コペンハーゲン)

【MF／FW】遠藤航(リバプール)伊東純也(ゲンク)南野拓実(モナコ)鎌田大地(クリスタルパレス)相馬勇紀(町田)小川航基(NEナイメヘン)前田大然(セルティック)堂安律(フランクフルト)上田綺世(フェイエノールト)町野修斗(ボルシMG)中村敬斗(スタッド・ランス)佐野海舟(マインツ)久保建英(Rソシエダード) 斉藤光毅(QPR)望月ヘンリー海輝(町田)藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)