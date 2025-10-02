韓国俳優・キム・スヒョン（３７）の近況が９月３０日、現地のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで伝えられ、その内容についてファンが怒りの声明を発表したと２日、現地メディアのスポーツワールドなどが報じた。

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「芸能界陰の大統領イ・ジンホ」では、キム・スヒョンの近影とされる１枚の写真を紹介するとともに「極度のストレスを受け、これを解消するために一人で登山をしている」と伝えていた。しかし該当写真は２０２２年８月に、キム・スヒョン自身がＳＮＳで公開したものであることが確認された。

この事態を受け、キム・スヒョンの国内外にある複数のファン連合は「キム・スヒョンに関する、根拠のない主張が相次いでいる」「俳優の権利を守るため、歪曲された報道と無分別な２次加害には、断固として対応する」と伝えたとした。

キム・スヒョンは３月から、２月に死去したキム・セロンさん（当時２４歳）との過去の恋愛疑惑に巻き込まれている。キム・セロンさんの遺族と、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カロセロ研究所」運営者のキム・セイは当時、キム・スヒョンがキム・セロンさんが未成年だった時期に交際していたと主張。これに対しキム・スヒョン側は、数度の声明文と記者会見で否定した。

そして最近、キム・スヒョン側の代理人弁護士が「キム・スヒョンは韓国軍服務中、別の女性と交際していた」と明かし、軍生活中に書いたとされる恋人宛ての日記を公開、捜査機関へ提出したと発表した。