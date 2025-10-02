ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç»³ËÜÍ³¿¤ÎÍº¶«¤Ó»Ñ3Ï¢Åê¡¡ºÇ¸å¤Ï¼«¿È¤ÎÍº¶«¤Ó¤âÅê¹Æ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ½´¶¤¬ÅªÃæ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½4¥ì¥Ã¥º¡Ê2025Ç¯10·î1Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£ÂçÎÌ±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ËÜ¤Ï6²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤È¹¥Åê¡£ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¡¢13Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂ³¤¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò½Ë¤¦¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¥¸¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂÇ·â¥±¡¼¥¸Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤é¤¬Ë¢¤Þ¤ß¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤Æ²ó¤ê¡¢Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹¥Åê¤·¤¿»³ËÜ¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ëÆ°²è¤È¼Ì¿¿¤ò3ËçÅê¹Æ¡£4ËçÌÜ¤Ï¼«¿È¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤ËÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¼Ì¿¿¤ÇÍº¶«¤Ó4Ï¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï²áµî¤Ë¤â»³ËÜ¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¼Ì¿¿¤È¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤ò½Å¤Í¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥¸¤êÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»³ËÜ¤¬²¿ÅÙ¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÎÍ³¿¤Î´é¡¢ºÆ¤Ó¤¤¤¸¤ëÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë»³ËÜ¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£