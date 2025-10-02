¡ÚÁø¶ø¡Û¡Ö¿Í¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤¬¡Ä¡×ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾² ¥¯¥Þ¤È¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¡¡À¤³¦¼«Á³°ä»ºÅÐÏ¿¸å½é¤Î»àË´»ö¸Î¤â¡Ä¥Ò¥°¥Þ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ËÌ©Ãå¡¡
Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¡£
ÆÃ¤ËÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Þ¤Ç¤ÎÌÜ·â·ï¿ô¤¬3646·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤ÙÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£¿ÍÅªÈï³²¤Ï4·ï¤Ç2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤¬ÉÑÈË¤Ë¿ÍÎ¤¤Ë¸½¤ì¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¡È±ÂÉÕ¤±¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Ï¡¢°ìÅÙ ¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤ÎÌ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Í¤«¤éÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¼Ö¤ä²È²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤È¥¯¥Þ¤Îµ÷Î¥´¶¡É¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¡È¿Í¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¼«Á³°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢º£¤âÇ¯´Ö100Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÁ´¹ñÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÃÎ¾²¡£500Æ¬¶á¤¤¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤ò½±¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢8·î¤ËÅÐ»³µÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¡¢26ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬²¼»³Ãæ¤Ë¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
¿Í¤¬½±¤ï¤ì¤¿»àË´»ö¸Î¤Ï¡¢À¤³¦¼«Á³°ä»ºÅÐÏ¿¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Íå±±³ÙÅÐ»³¸ý¤Î»³¾®²°¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡¡»Í°æ¤µ¤ó¡§
¿Í¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÄÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤ÊºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ä»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£
Èà¤é¡ÊÈï³²¼Ô¡Ë¤¬ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ¹ï¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤òÂß¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¡ÊÈï³²¼Ô¤Ï¡ËÅÐ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡ÄÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÀè¡¢¿Í´·¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´í×ü¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¯¥Þ¤È¿Í¤Î¶¦Â¸¤ËÅØ¤á¤ë¡ÖÃÎ¾²ºâÃÄ¡×¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ËÌ©Ãå¡£¼èºà¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿Í¤È¥¯¥Þ¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤Ç¤·¤¿¡£
Ï¢Æü¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¡Ä´Ä¶¾Ê¤¬´Æ»ë¥«¥á¥éÀßÃÖ
¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¤¬¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥«¥à¥¤¥ï¥Ã¥«Åò¤ÎÂì¡×¡£
²¹Àô¤¬Î®¤ì¤ëÂì¤òÅÐ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥Ò¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¤Ë¤è¤ê¡¢Ï¢Æü¡Ö½ªÆüÍøÍÑÃæ»ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡ÖÃÎ¾²ºâÃÄ¡×¡¡¶ÌÃÖÁÏ»Ê »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
¡Ö¥«¥à¥¤¥ï¥Ã¥«Åò¤ÎÂì¡×¤¬¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î½ÐË×¤ÇÍøÍÑ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥à¥¤¥ï¥Ã¥«¤Ï¡¢º£·î¡Ê9·î¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥¯¥Þ¤¬Æ°¤¤À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥à¥¤¥ï¥Ã¥«¤Î¤ªÅò¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿»¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅßÌ²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ï¿©ÎÁ¤òÃµ¤·¤ÆÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥Þ¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ÎÊÕ¤ê¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶ÌÃÖÁÏ»Ê »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
¾å¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤«¤é ¡È°ì¤ÎÂì¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡È»°¤ÎÂì¡É¤Î±¦´ß¤À¤«¤é¡¢ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ê¥¢¤Î¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤Æ¸«¤¨¤¿¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤¬¡È¿Í´·¤ì¤·¤¿¥¯¥Þ¡É¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¡¢ÆÃ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Î¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ë À¶Î®¡¦¥¤¥ï¥¦¥Ù¥ÄÀî¡£
¤³¤ÎÀî¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬µû¤òÊá¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÑÈË¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬¥¯¥Þ¤Ë¶á¤Å¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢9·î12Æü¤Ë´Ä¶¾Ê¤¬´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤é¤Ë¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¶ÌÃÖÁÏ»Ê »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
¤Ç¤¤ì¤Ð¼Ö¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È¡£¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤âÆ¨¤²¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÂçÀª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢½±¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ³Ø½¬¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡£
¡ÖÃÎ¾²¤Ï²æ¡¹¿Í´Ö¤¬¡È¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡É¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡¢ÆÍÁ³¡¢¼ÖÆâ¤ÎÌµÀþ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É¤Î¥¤¥ï¥¦¥Ù¥ÄÀî¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àî¤ÎÃæ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡Ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¯Âç¤¤Ê¥Ò¥°¥Þ¤Î»Ñ¤¬¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡ÖÃÎ¾²ºâÃÄ¡×¡¡¶ÌÃÖÁÏ»Ê »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
¥¯¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡ª±¦Â¦¡¢Àî¤Î¤È¤³¤í¡£À®½Ã¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¤Í¡¢Âç¤¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Äµû¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¶á¤¯¤Ë¤Ï´Ä¶¾Ê¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤âÂÔµ¡¤·¡¢¥¯¥Þ¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¤«¤Ë»£±Æ¤òÂ³¤±¤ë¼èºàÈÉ¤Ë¡¢¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·²¼¤¬¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤Ï¡Ö50£í¡×¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¶á¤Å¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ÌÃÖÁÏ»Ê »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
¤³¤ì¤Ï´Ä¶¾Ê¤¬¼«Á³¸ø±àË¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãø¤·¤¯ÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¶áµ÷Î¥¤Î¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¡²þÀµ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡£50£í°ÊÆâ¤À¤È¡Ê¥¯¥Þ¤«¤é¡Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤ª¸ß¤¤»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢50£í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¥¯¥Þ¤Ï10Ê¬¤Û¤É¥¨¥µ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤¿¸å¡¢¼èºàÈÉ¤ÎÁ°¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¿Í¤ò¶á´ó¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º®Íð¤Ê¤É¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤Î¿ô£í¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬Å¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÌÃÖÁÏ»Ê »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
µ÷Î¥¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ä¶¾Ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿´Æ»ë¥«¥á¥é¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙµ÷Î¥¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¸¡Æ¤ºö¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¿Í¤È¥¯¥Þ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡£
¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶ÌÃÖÁÏ»Ê »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
ÃÎ¾²È¾Åç¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ò¥°¥Þ¤Î¤¹¤ß¤«¤Ë¡¢²æ¡¹¿Í´Ö¤¬¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ÍÂ¦¤â¥Ò¥°¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÎ¾²¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
