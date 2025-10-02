俳優の唐沢寿明さんと山口智子さんが所属事務所の公式サイトを通じ、今年末で “卒業” のうえ新しい会社を立ち上げることを公表しました。

公式サイトでは「唐沢寿明、山口智子より、皆さまにご報告させていただきます。」「この道で長い年月お世話になりました『株式会社研音』を、本年12月末日を以て卒業し、2026年1月から唐沢寿明と山口智子による『TEAM KARASAWA』を発足し、新たな活動を開始いたします。」と、夫婦揃っての独立を連名で報告しました。







二人は所属事務所のチームへの感謝を綴り「背中を押してくださいました。」と円満の退所であることを明かしています。さらに「私たちも『暦』を迎えさせていただき」「次なる人生の章に今まで以上に力を注ぎ、人生一巡りして再び『生まれ直す』新たな挑戦に、原点回帰のまっさらな気持ちで挑みたい」としています。

二人は「これからは、より一層パワフルに新たな出会いを育み、この地球が笑いと幸福に満ち溢れるための、夢あるエンターテイメントのお役に立てるよう、日々学び、力を尽くしてゆきたいと思います」と、スケールの大きな抱負を綴っています。

【担当：芸能情報ステーション】