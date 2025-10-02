朝の散歩が嫌いな犬が、偶然通学途中の娘さんと遭遇したら…家族愛を感じる「想定外の行動」にほっこりしてしまうと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で95万2000回再生を突破し、「尊い…」「カワイすぎるな！」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝の散歩が嫌いな犬→偶然『通学途中の娘と遭遇した』結果…家族愛を感じる『想定外の行動』】

娘さんとばったり

Instagramアカウント「mameshiba_hotaru」に投稿されたのは、朝の散歩が嫌いな豆柴の女の子「ほたる」ちゃんが、偶然にも通学途中の娘さんと遭遇した時の様子。ほたるちゃんは、ハーネスを見ると逃げてしまうほどに、「朝んぽ」が好きではないのだそう。

この日も朝んぽをこなし帰ろうとすると、通学途中の娘さんとばったり遭遇。朝んぽは嫌いだけれど、ほたるちゃんは駅に向かう娘さんの隣を歩き、しっかりお見送りをしてくれる様子。

まさかの散歩が延長に

お見送り中、ほたるちゃんは道端の綺麗なお花に気を取られてしまいます。クンクンと匂いチェックを終え「なにやってたんだっけ？」と気が付いた時には、娘さんはだいぶ遠くまで進んでしまっていたんだとか。

「まってー！！」と頑張って歩いて娘さんを追いかけるほたるちゃん。追いつくと娘さんにナデナデしてもらったよう。思わぬ娘さんとの遭遇で、朝んぽは想定外の延長コースとなっています。

「忠犬」ほたるちゃん

娘さんも寂しかったのか、駅に入る前にほたるちゃんをナデナデ。娘さんが見えなくなっても、ほたるちゃんは駅の入り口でしばらくじっと待っていたんだそう。

帰宅後は、娘さんと別れた寂しさからかお父さんにたっぷり甘えたというほたるちゃん。家族愛を感じる、愛おしすぎるお見送りを見せてくれたほたるちゃんなのでした。

投稿には「尊い…」「カワイすぎるな！」「何してたんだっけはあるあるｗ」「楽しそうな朝んぽでホッコリ」「学校行きたくなくなる」「娘さん嬉しいだろうね～」といったコメントが寄せられています。

ほたるちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「mameshiba_hotaru」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mameshiba_hotaru」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。